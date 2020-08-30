ظلال يوريديس - نبيل علال

2020/08/30 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_علال بسعادة غزلت كلوثو ولاسيثسيس1 حياتنا لماذا بمقص أتروبوس قطعتِ حُبنا ؟**********ليس بأقل من أورفيوس ويوريديسكُتب لنا اللقاء على ضفاف نهر الستيكس2لا ضجيج الأحياء يزعجنا ولا رُسل هاديس ستفرقنا .**********تَهبني نِيكس3 وجْهها كُل ليلةكَم هن كريمات بنات كَاوس ولولا أنني أعرف قدري لتَضرعت لهُن اسقاط الجِدار الذي فَرق بين بيراموس وثيسبي4.**********مثل الصَدَفَة التي ......





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