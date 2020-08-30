بالجدول: رحلات “الطائر الاخضر” ليوم غد الاثنين

2020/08/30 | 18:10 - المصدر: يس عراق

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2020-08-30

يس عراق – بغداد

تنشر منصة “يس عراق”، جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم الاثنين الموافق 31-8-2020؟

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