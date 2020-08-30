موقع امريكي : الانجيليون البيض يرتكبون خطأ فادحا باستمرار دعمهم لترامب

2020/08/30 | 18:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة

اكد تقرير لموقع رو ستوري الامريكي أن العنصريين البيض من الانجليين يرتكبون خطأ فادحا باستمرارهم تقديم الدعم للرئيس الامريكي دونالد ترامب لحملة اسباب.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن الاستراتيجية السياسية للمجتمع الإنجيلي الأبيض خطأ فادح، فما يطلق عليه انتصاراتهم خلال رئاسة ترامب واستمرار تملّقهم له كمنقذ سياسي لهم ، تأتي بتكاليف باهظة لم يحسبوا حسابها”.

واضاف ” اذا كانت هذه الاقلية تؤمن حقًا بتفوقها الأخلاقي ، فقد تخلوا عن هذه الحجة من خلال ربط أنفسهم بشخصية غير أخلاقية وغير انسانية بشكل ملحوظـ، فقد تحولت مبادئهم الاخلاقية الى مجموعة مصالح حزبية مجردة من مظاهر الاستقامة “.

وتابع أن ” الإنجيليين أصبحوا يائسين بشكل متزايد ، لأن قادتهم الدينيين والسياسيين الأكثر ملاءمة فشلوا في الحفاظ على العالم المسيحي الأبيض الذي يتخيلون أنه حقهم الطبيعي، حيث تظهر استطلاعات الرأي العام أن الأجندة الإنجيلية لا تزال تفقد الدعم الشعبي في أمريكا، وقدر أحد علماء السياسة أن المزاج العام في عام 2018 كان الأكثر ليبرالية منذ عام 1961″.

واوضح أن ” العديد من التصريحات الإنجيلية الداعمة لترامب تبدو أنها تنكر بشكل عام إخفاقاته الأخلاقية الشخصية ، من خلال التركيز ، على سبيل المثال ، على الأمل في أن يغرد أقل ، بدلاً من الاهتمام بأنماطه السلوكية ومبادراته السياسية العنصرية طويلة الأمد”.

وكان احدث استطلاع اجرته مؤسسة ” بيو ريسيرج” ان 72 بالمائة من البروتستانت الانجيليين البيض وافقوا على اداء ترامب كرئيس في حزيران الماضي ، فيما قال حوالي 82٪ من الإنجيليين البيض قالوا إنهم سيصوتون لترامب ، وهي نسبة أعلى حتى من نسبة الذين صوتوا لصالحه في عام 2016، فيما لاتوجد مجموعة دينية فرعية اخرى على الاطلاق قالت انها ستصوت لصالحه .



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