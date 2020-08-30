الصدر: الحسين إمام جميع المسلمين المعتدلين

2020/08/30 | 18:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بمناسبة انتهاء مراسم عاشوراء، فيما دعا إلى الاقتداء بالإمام الحسين سنة وشيعة.

وقال الصدر في تدوينة تابعتها التغيير، إن الحسين ليس إماما للشيعة فقط بل هو إمام المعتدلين من السنة والشيعة، وإمام الثائرين وقدوة المصلحين وهدف المتظاهرين ضد الفساد من كل الأديان والمعتقدات.

واكد الصدر في تغريدته، أن معركة الطف جسدت أروع معاني الإخلاص والتضحية والإصلاح والعدل والإيمان والجهاد والنضال، وعدم الخضوع للظلم والفساد من الإمام الحسين وأولاده وأصحابه الذين فنوا في إمامهم ودينهم وعقيدتهم.

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— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) August 30, 2020

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