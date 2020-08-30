الكاظمي يقرر تشكيل لجنة تحقيقيه تختص بقضايا الفساد الكبرى

2020/08/30 | 18:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، تشكيل لجنة تحقيقية تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.وقال الكاظمي في كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء تابعتها أبن نيوز، إنه "يجب الاستفادة من دروس الإمام الحسين"، مبيناً أن "العراقيين حولوا دروس التاريخ إلى مادة انتاج مجتمعي".وأشار إلى "إنهاء المرحلة الأولى بتقصي الحقائق التي رافقت الانتهاكات ضد متظاهري تشرين الأول"، مؤكداً "البدء بإحصاء الجرحى وضحايا التظاهرات لنيل استحقاقاتهم".وأوضح الكاظمي:"لن نتوانى في تطبيق القانون ضد المعتدين على الممتلكات العامة والخاصة"، مؤكداً :"سنواجه الاعتداء على الأجهزة الأمنية والملاكات الطبية بأشد الإجراءات القانونية".وتابع :"لن نسمح بأن يجرنا أحد أو طرف إلى اللادولة"، موضحاً ان "الانتخابات المبكرة هي التزامنا الثابت أمام الشعب العراقي".وأكد الكاظمي أنه "قرر تشكيل لجنة تحقيقية عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية

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