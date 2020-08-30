ممثل المرجعية الدينية يشكر الحشد الشعبي

2020/08/30 | 18:20 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/وجه ممثل المرجعية الدينية والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية عبد المهدي الكربلائي، اليوم الاحد، بالشكر لالوية الحشد الشعبي المشاركة في تأمين زيارة عاشوراء، مؤكدا ان الحشد ما زال على عهده في اكمال مسيرة الجهاد.وقال الشيخ الكربلائي في رسالة وجهها الى الحشد الشعبي وأطلع عليها "عراقي نيوز"، :"الى المجاهدين الأبطال من الوية الحشد الشعبي التي شاركت بإحياء مراسم عاشوراء، عظم الله اجوركم وشكر سعيكم، ما زلتم يا اخواني على عهدكم في اكمال مسيرة الجهاد فمن قبل جاهدتم وضحيتم لحفظ العراق وشعبه ومقدساته واليوم تجاهدون في حفظ مراسم عاشوراء والمعزين وامن المدينة المقدسة”.واضاف، ان “هذا الجهاد الذي اختصكم الله فهنيئا لكم بما واسيتم به ال البيت الاطهار”.موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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