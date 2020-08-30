ترامب يصف عمدة بورتلاند بـ”الأحمق”

2020/08/30 | 18:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على أعمال الشغب المستمرة وغياب الأمن في مدينة بورتلاند، لافتًا إلى أن حاكم المدينة فشل في السيطرة على الأوضاع.

وأكد ترامب أن الحكومة الفيدرالية قامت بعمل رائع لتقديم الدعم إلى المدينة في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وأن الحل للسيطرة على حالة الانفلات الأمني في المدينة، هو تدخل الحرس الوطني.

وكتب الرئيس الأمريكي، في تغريدات متتالية عبر حسابه الشخصي على تويتر: “حصلوا على كل شىء طلبه الحاكم من الحكومة الفيدرالية فيما يتعلق بالوباء..



وقالوا جميعًا أن الحكومة الفيدرالية قامت بعمل رائع..



واستخدم الحاكم كومو كلمة “ظاهرة”..



فيما عملت فرقة العمل بشكل جيد مع الولاية..



كما أنقذ الاحتياطى الفيدرالى العديد من الولايات”.

وتعليقًا على فيديو يوضح اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لترامب، قال الرئيس الأمريكي: “لا يمكن أن يكون رد الفعل العنيف الذي يحدث فى بورتلاند غير متوقع بعد 95 يومًا من المشاهدة ويعترف العمدة غير الكفء بأنه ليس لديه أي فكرة عما يفعله..



لن يتحمل سكان بورتلاند انعدام الأمن بعد الآن..



العمدة أحمق..



احضروا الحرس الوطنى”.

وجاء تعليق ترامب السابق، على مقطع فيديو نشره مراسل صحيفة “نيويورك تايمز”، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذي كتب في تعليقه عليه: “اشتباكات..



أفراد ترامب يفرغون كرات الطلاء ورذاذ الفلفل..



أطلقوا النار على أيضًا”.



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