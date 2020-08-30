2020/08/30 | 18:22 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل "الاتجاه": ظروف كورونا منعت توافد المعزين الاجانب صوب كربلاء المقدسة

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