التعليم توجـه الجامعات بدعم وإسناد امتحانات السادس الإعدادي

2020/08/30 | 18:23 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الجامعات كافة برفع مستوى الاستعدادات والدعم والإسناد اللازم لدعم وتوفير متطلبات امتحانات الصف السادس الإعدادي التي ستجرى في الجامعات.ودعـا وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب ، الجامعات والكليات الحكومية والأهلية ، باتخاذ الاستعدادات كافة للتعاون وتسخير كامل الامكانات المتيسرة لدى الجامعات لتوفير متطلبات الامتحانات ، والتواجد المبكر لمواكبتها ومتابعة تهيئة القاعات الامتحانية وتوفير المولدات الكهربائية والشروط الصحية اللازمة ،داعيا في الوقت نفسه اللجان الجامعية الى العمل بشكل مستمر لتذليل العقبات التي تواجه الامتحانات بالتنسيق مع اللجان التربوية المشرفة ./انتهى5

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