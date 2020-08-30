حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العراق تتجاوز الـ231 ألفًا


حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العراق تتجاوز الـ231 ألفًا
2020/08/30 | 18:25 - المصدر: الترا عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل آلاف الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 231 ألف إصابة.    

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم 3860 حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:   

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3860) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:  

بغداد / الرصافة 446  

بغداد / الكرخ 382  

مدينة الطب 104  

النجف الأشرف 240  

السليمانية 76  

أربيل 217  

كربلاء 276  

كركوك 333  

ديالى 121  

واسط 156  

البصرة 479  

ميسان 140  

بابل 205  

الديوانية 120  

ذي قار 235  

الأنبار 133  

المثنى 112  

نينوى 85  

- الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 3731 حالة، وكما يلي:  

بغداد الرصافة 374  

بغداد الكرخ 346  

مدينة الطب 62  

النجف 334  

السليمانية 161  

أربيل 138  

دهوك 241  

كربلاء 269  

كركوك 118  

ديالى 75  

واسط 246  

البصرة 395  

ميسان 137  

بابل 53  

الديوانية 163  

ذي قار 242  

الأنبار 35  

المثنى 187  

نينوى 128  

صلاح الدين 27 

- الوفيات 68 حالة وكما يلي :  

بغداد الرصافة 5  

بغداد الكرخ 3  

مدينة الطب 1  

النجف 1  

السليمانية 1  

أربيل 14  

دهوك 2  

كربلاء 1  

كركوك 4  

ديالى 1  

واسط 2  

البصرة 8  

ميسان 1  

بابل 3  

الديوانية 1  

الأنبار 2  

المثنى 4  

نينوى 14  

 مجموع الشفاء: 172880 ( نسبة الشفاء 74.8 %)  

مجموع الإصابات: 231177  

الحالات الكلية تحت العلاج: 51338  

الراقدون في العناية المركزة: 542  

مجموع الوفيات: 6959". 

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حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العراق تتجاوز الـ223 ألف حالة

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