العذراي يبحث مع السفيرة الفرنسية أهم نتائج القمة الثلاثية

2020/08/30 | 18:32 - المصدر: الفرات نيوز

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{الفرات نيوز : بغداد } بحث سفير العراق في الاردن حيدر العذراي، اليوم الاحد، خلال استقباله لسفيرة الجمهورية الفرنسية ڤيرونيك ڤولاند نتائج القمة الثلاثية بين العراق و الاردن و مصر .





وقال العذراي في تغريدة له: "عند استقبالي صباح اليوم لسفيرة الجمهورية الفرنسية ڤيرونيك ڤولاند اطلعتها على لقاءات ونتائج القمة الثلاثية بين العراق و الاردن و مصر والتي تم عقدها في عمّان الأسبوع الماضي".

واضاف العذراي "تم الحديث ايضا عن أهمية زيارة وزيرة الجيوش الفرنسية الى بغداد و عمّان".

اية حسين

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