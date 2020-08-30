الطائر الاخضر يعلن جدول رحلاته الجوية ليوم الغد

2020/08/30 | 18:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة النقل عن جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الاثنين.وذكرت الوزارة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" انطلاق 20 رحلة غداً الاثنين كما مبين في الجدول التالي: وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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