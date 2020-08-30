2020/08/30 | 18:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

صرح نائب وزير الاتصالات والإعلام الروسي أليكسي فولين، اليوم الأحد، بأن حوالي 100 مليون شخص من أصل 145 مليونا من سكان روسيا الاتحادية يستخدمون الإنترنت.

وقال فولين، خلال منتدى “أرض المعاني” الشبابي اليوم الأحد: “نرى اليوم أنه من بين 145 مليون مواطن ومقيم في روسيا الاتحادية، هناك حوالي 100 مليون شخص يستخدمون الإنترنت”.

وأضاف بأن قسم من غير المشاركين هم من الأطفال، على الرغم من أن قاعدة مستخدمي الشبكة قد أصبحت وبشكل ملموس اصغر سنا.

وهناك جزء آخر هم كبار السن، الذين أصبحوا تدريجياً يشاركون في الفضاء الافتراضي.



بالإضافة إلى ذلك، فإن في عدد من المناطق السكنية في البلاد لم يأته إنترنت بعد.



انتهى25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرابة 100 مليون شخص في روسيا يستخدمون الإنترنت) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرابة 100 مليون شخص في روسيا يستخدمون الإنترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).