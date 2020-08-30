2020/08/30 | 18:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة الرصافة: أربعة عوامل أسهمت بزيادة أعداد الشفاء

أعلنت دائرة صحة الرصافة، اليوم الأحد، وجود أربعة عوامل أسهمت في زيادة أعداد الشفاء من فيروس كورونا، فيما أكدت عدم إمكانية التعايش مع الفيروس، لحين اعتماد لقاح للقضاء عليه.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن نجاح خطتها للاسناد الطبي الطارئ لزيارة عاشوراء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن نجاح خطتها للاسناد الطبي الطارئ لزيارة عاشوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).