محافظ كربلاء: الأعداد التي أحيت زيارة عاشوراء ليست قليلة!

2020/08/30 | 18:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، الأحد، انتهاء عملية تفويج الزوار بنجاح، مشيرا إلى ان الأعداد التي شاركت في زيارة عاشوراء أقل من العام السابق بسبب جائحة كورونا.

وذكر الخطابي في مؤتمر صحفي تابعه "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (30 آب 2020)، إن "أعداد المواطنين الذين شاركوا بزيارة عاشوراء ليست بقليلة ولكنها أقل من الأعداد التي حضرت في العام السابق، وذلك بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم أجمع".

وأضاف محافظ كربلاء، أنه "في ظل جائحة كورونا كانت هناك خطة الصحة التي ألقت بظلالها على هذه الزيارة الكبيرة، وبذلك كانت دائرة صحة كربلاء متمثلة بإدراتها وكوادرها، تعمل ليلا ونهارا من أجل توعية الناس وتقديم الخدمات الصحية لكل الزائرين"، مؤكدا "انتهاء عملية تفويج الزوار بنجاح".

وشارك آلاف الزائرين في محافظة كربلاء، في وقت سابق من اليوم الأحد، في مراسم "ركضة طويريج" وذلك وسط إجراءات وقائية صحية.

من جهته وجه وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، في وقت سابق، بمتابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية خلال مراسم "عاشوراء".

ودعا التميمي في بيان له، اصحاب المجالس والمواكب الحسينية إلى "مراعاة الاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين وتعفير الاماكن لحماية المعزين من انتقال العدوى فيما بينهم"، مطالبا "الخطباء بالاستمرار بنهجهم التوعوي الصحي للوقاية من هذا الوباء"، داعيا بالوقت نفسه "كوادر الجيش الابيض إلى الاستمرار بتقديم افضل الخدمات الصحية للمصابين، والتأكيد على فرقنا الصحية بمتابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية في المراسيم العاشورائية".

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