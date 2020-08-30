“تغييرات غير مسبوقة”: لعبة “بوبجي” بشكل جديد وتفاصيل “مثيرة” في موسمها الــ11..هذه تفاصيله

2020/08/30 | 18:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ينتظر الملايين من عشاق لعبة ببجي انطلاق تحديث PUBG Mobile الجديد للموسم 11، حيث بدأ العد التنازلي لانتهاء موسم ببجي موبايل الموسم العاشر وانطلاق الموسم الحادي عشر، والذي من المقرر أن يتضمن أكبر مسابقة بين اللاعبين والتي سوف يحصل الفائزين بها على جوائز مالية ضخمة تصل إلى مليون دولار، وسوف يشهد التحديث الجديد للعبة ببجي بعض التعديلات على المعدات الهجومية والخريطة، وسوف نستعرض معكم من خلال هذه السطور موعد تحديث سيزون 11 وأبرز التعديلات المنتظرة.

تحديث ببجياستقبل جميع اللاعبين اشعاراً من PUBG Mobile من أجل الإستعداد للمواجهات القادمة من خلال تحديث ببجي الجديد والذي سوف يتضمن مميزات أكثر إثارة وقوة عن ما سبق، حيث سوف يشهد التحديث الجديد إضافات ممتعة ويأتي في مقدمتها ما يلي:

سكنات الرويال باس.تغييرات على الخريطة.تغييرات الشنطة والمظلات والأدوات.تصوير السيلفي.سكنات الرويال باس.إضافة لنقل قصتك من الموسم السابق إلى الموسم الحالي.

اهم التغييرات في خريطة ايرانقل في التحديث القادم تحت هالتغريدة #ببجي #بوبجي #PUBG #PUBGMOBILE pic.twitter.com/CTaJ77e3hB

— ببجي بالعربية (@PUBG_ARB) August 29, 2020

كما أعلنت ببجي موبايل عن مجموعة رائعة لبابا نويل ضمن التحديث الجديد بمناسبة السنة الميلادية الجديدة حيث تظهر العديد من الأدوات باللون الأحمر الوردي بالإضافة إلى مساعد الجن في مجموعات بابا نويل والتي سوف تستمر حتى يوم 22 من شهر يناير الجاري لعام 2020.

سيتم تجديد التجمع الممتع بالتحديث القادم بفعاليات وألعاب مختلفة وأيضاً إضافة جزيرة تحتوي على مرجيحه 😅#PUBG_MOBILE #ببجي #بوبجي pic.twitter.com/viz26C0U4l

— ببجي بالعربي (@PUBG_3RB) August 29, 2020

مسابقة ببجي بالتزامن مع التحديث الجديد

تم الإعلان بشكل رسمي في وقت سابق عن مسابقة جديدة للاعبي ببجي حيث أتيحت الفرصة للمستخدمين للفوز بجوائز مالية ضخمة يصل مجموعها إلى مليون دولار، وذلك تزامناً مع إنطلاق تحديث السيزون 11، وبإمكانكم الآن التعرف على طريقة الإشتراك في المسابقة وكافة الشروط والأحكام المتعلقة بمسابقة ببجي 2020 من أجل زيادة فرصتك في الفوز بالجوائز.

جولة في أهم أماكن إرانغل في التحديث القادم بعد إسبوعين ، فرق كبير وتطور بالجرافيكس تابعوا الفيديو 🎥#PUBG_MOBILE #ببجي #بوبجي pic.twitter.com/QdnGNVT2o8

— ببجي بالعربي (@PUBG_3RB) August 25, 2020

طور الإصابة بالعدوى راح يرجع بالتحديث القادم #ببجي #PUBG pic.twitter.com/K1dWG8Qqm8

— ببجي بالعربية (@PUBG_ARB) August 29, 2020

موعد تحديث لعبة ببجي الموسم 11

من المقرر أن يتم توقف تحديث PUBG Mobile الخاص بالموسم العاشر في تمام الساعة الثالثة فجراً من يوم الأربعاء الموافق 8 من شهر يناير الجاري، على أن يتم إطلاق تحديث ببجي للموسم الحادي عشر في تمام الساعة الخامسة فجراً من يوم 8 يناير 2020، ويجب التنويه على أنه لا يتطلب التحديث الجديد التوجه إلى متجر جوجل بلاي بداية التحديث، حيث أنه سيكون تحديث داخل اللعبة.

ستضع الشركة بالتحديث القادم نظام الحماية الموجود في النسخة الصينية ، النظام يكتشف أي شخص يستعمل اضافات وملفات غريبة قبل دخول السيرفر ..



نشوف آخرتها 🤷🏻‍♂️ #PUBG_MOBILE #ببجي #بوبجي pic.twitter.com/5khCYa0w22

— ببجي بالعربي (@PUBG_3RB) August 24, 2020

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