نائبة مقيدة بسلاسل.. صورة تفجر غضباً في فرنسا

2020/08/30 | 18:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- صورة لنائبة سوداء أشعلت نار الغضب في فرنسا، على مدى الأيام الماضية، ما دفع المجلة التي نشرت صورة المشرعة في البرلمان الفرنسي دانييل أوبونو من حزب “فرنسا العصية” اليساري المتطرف، إلى الاعتذار.في حين كتبت أوبونو بتغريدة على تويتر، قائلة “ما زال بإمكانك كتابة كلمات عنصرية بحق عضو برلمان فرنسي أسود ورسمه باعتباره عبدا.[…]

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