2020/08/30 | 18:55 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل "الاتجاه": ظروف كورونا منعت توافد المعزين الاجانب صوب كربلاء المقدسة مراسل "الاتجاه": احياء العاشر من محرم الحرام اقتصر على المعزين العراقيين مراسل "الاتجاه": حكومة كربلاء المحلية أجلت إعلان حصيلة المشاركين في زيارة عاشوراء مراسل "الاتجاه": المواكب الحسينية في بغداد أحيت العاشر من محرم في الكاظمية المقدسة

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