الأردن ينظم جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة الأربعاء المقبل

2020/08/30 | 18:55 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/ينظم الأردن جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة"، يوم الأربعاء المقبل، لبحث المخاطر الأمنية الناجمة عن جائحة كورونا، وكيفية الاستجابة لها.وتناقش الجولة الجديدة من "اجتماعات العقبة"، التي تعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، سبل توحيد جهود شركاء المبادرة وتكاملها، لمجابهة المخاطر المرتبطة بالجائحة.ويشارك في هذه الجولة عدد من قادة الدول، ورؤساء حكومات، ووزراء دفاع وأمن قومي، إضافة إلى مسؤولين أمميين، ومنظمات دولية، وكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين من دول آسيوية وأوروبية وإفريقية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وشركاء دوليين آخرين.وجاءت مبادرة "اجتماعات العقبة"، التي أطلقها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عام 2015، لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري وتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب، ضمن نهج شمولي.يشار إلى أنه وفي ضوء الاهتمام الدولي بالمواضيع التي تطرحها مبادرة "اجتماعات العقبة"، تم عقد لقاءات خارج الأردن، في كل من ألبانيا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية./انتهى

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