مرور البصرة تدعو المواطنين الذين لديهم سيارات غير مسجلة الى عدم السير بها لحين تسجيلها

2020/08/30 | 18:55 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / دعت مديرية مرور محافظة البصرة كافة المواطنين الذين لديهم سيارات غير مسجلة داخلة حديثاً او قديماً عدم السير بها لحين تسجيلها .وذكر مدير مرور البصرة العميد عادل فياض السوداني في تصريح صحفي " انه" تم توفير اللوحات وستقوم مفارزنا باتخاذ إجراءات بحجز المركبة وعدم رفع الحجز عنها لحين تسجيلها .ودعا السوداني " اصحاب المركبات المظللة الى ازالة التظليل مبينا انه سيتم حجز المركبة المظللة وفرض غرامة مالية مقدارها ٢٠٠ ألف دينار وفق قانون المرور النافذ .



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