محافظ كربلاء: لا احصائية بأعداد المشاركين في زيارة عاشوراء حتى الان

2020/08/30 | 18:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي عن نجاح مراسم زيارة عاشوراء، مشيرا الى عدم وجود احصائية نهائية باعداد المشاركين في الزيارة.وقال الخطابي في مؤتمر صحفي ، ان" عملية تفويج الزائريـن المشاركيـن باحياء ذكرى العاشر من محرم الحرام ، بدأت بانتهاء مراسم شعيرة ركضة طويريج".واضاف ان"العتبتين الحسينية والعباسية لديهما كاميرات رقمية مزودة بعدادات، ولا توجد لغاية الان احصائية نهائية باعداد الزائرين المشاركين في مراسم عاشوراء "، مبينا ان"الاعداد كانت كبيرة لكنها اقل من السنوات الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد"./انتهى5

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