ممثل المرجعية في العراق يوجه رسالة إلى الحشد الشعبي

2020/08/30 | 18:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه ممثل المرجعية الدينية في العراق والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية عبد المهدي الكربلائي، الاحد، بالشكر لألوية الحشد الشعبي المشاركة في تأمين زيارة ع...

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