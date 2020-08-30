الشعب الإيراني يحيي مراسم عاشوراء مع تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا

2020/08/30 | 18:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيا الإيرانيون مراسم عاشوراء في مدينة مشهد المقدسة حيث مرقد الامام الرضا عليه السلام وفقا لإرشادات لجنة مكافحة فيروس كورونا حيث توزعت مجالس العزاء ف...

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