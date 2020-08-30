وفد وزاري من كوردستان في بغداد لبحث اعتماد

2020/08/30 | 18:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد إقليم كوردستان سيواصل مع الجانب الاتحادي مناقشة هذه الموازنة الثلاثية لغاية شهر أيلول سبتمبر المقبل

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