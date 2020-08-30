وزير التعليم يوجه رسالة للجامعات بشأن امتحانات السادس الإعدادي

2020/08/30 | 18:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريروجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الجامعات كافة برفع مستوى الاستعدادات والدعم والإسناد اللازم لدعم وتوفير متطلبات امتحانات الصف السادس الإعدادي التي ستجرى في الجامعات.

وقال عبد الصاحب في رسالته إلى الجامعات والكليات الحكومية والأهلية، وحصل "ألترا عراق"، على نسخة منها، إن "امتحانات الدراسة الإعدادية في هذا الأسبوع تمثل تحديًا آخر للتربية والتعليم وإن مدخلاتنا ومخرجاتنا مشتركة ولا بد من التكامل معًا لرسم السياسات التربوية والمعرفية على حد سواء".

ووجه في رسالته بـ"اتخاذ الاستعدادات كافة للتعاون وتسخير كامل الإمكانات المتيسرة لدى الجامعات لتوفير متطلبات الامتحانات والتواجد المبكر لمواكبتها ومتابعة تهيئة القاعات الامتحانية وتوفير المولدات الكهربائية والشروط الصحية اللازمة".

ودعا الوزير "اللجان الجامعية إلى العمل بشكل مستمر لتذليل العقبات التي تواجه الامتحانات بالتنسيق مع اللجان التربوية المشرفة"، مؤكدًا "ثقته بإسهام الجميع في خدمة المجتمع ومسيرة الإصلاح".

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