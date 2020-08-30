بعد اللوحات المرورية… اجراءات جديدة من المرور ستطبق و “غرامات مرتفعة” في عموم العراق!

2020/08/30 | 18:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، إطلاقها حملة لرصد المخالفات المرورية في المحافظات.

وذكر بيان للمديرية، رصدته “يس عراق”، إن “وزير الداخلية وجّه خلال اجتماعه الأخير، برصد المخالفات المرورية، ومنها منع السير دون لوحات، فضلا عن العجلات ذات الزجاج المظلل”.

وأوضح البيان: أن “مديرية المرور ستباشر بإطلاق حملة كبيرة في المحافظات لرصد ورفع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”، مبينا أن “القانون المرقم 8 لسنة 2019 لم يعط الحق لأي مواطن بتظليل عجلته”.ودعت المديرية، المواطنين إلى “ضرورة التعاون مع مديرية المرور”، مشيرا إلى أن “غرامة المخالف ستكون 200 ألف دينار قابلة للمضاعفة خلال شهر فتصبح 400 ألف دينار”.

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