حدث ما لم يتوقعه أحد.. فيديو يقلب حياة شاب مصري

2020/08/30 | 18:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتخيل الطالب الصري المتفوق، إبراهيم عبد الناصر راضي رجب، أن يغير مقطع فيديو من دقيقة واحدة حياته، ويقوده إلى منحة لدراسة الطب وتبرعات لم يكن يحلم بها.

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