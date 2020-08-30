الكاظمي يحذر من السلاح المنفلت ويؤكد على العراقيين الاختيار بين الدولة أو غيابها

2020/08/30 | 18:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من خطر السلاح المنفلت والاغتيالات والخطف، مؤكداً أن على العراقيين الاختيار بين الدولة أو غيابها.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء وتلقته (المستقلة) اليوم الاحد ان” الكاظمي قرر تشكيل لجنة تحقيق عليا في قضايا الفساد الكبيرة” ، مؤكدا على “ضرورة الاستعداد لانتخابات مبكرة ونزيهة في العراق”.وأوضح رئيس الوزراء […]

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