2020/08/30 | 19:01 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا.. رصد سلالة متحورة أكثر عدوى في دولة آسيوية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا.. رصد سلالة متحورة أكثر عدوى في دولة آسيوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).