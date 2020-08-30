الكاظمي يشكر الأجهزة الأمنية والوزارات والجهات التي ساهمت في تأمين مراسيم عاشوراء

2020/08/30 | 19:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، شكره وتقديره الى الأجهزة الأمنية، من قوات الشرطة والجيش والحشد الشعبي، والوزارات والدوائر الخدمية، والحكومات المحلية، وكل الفعاليات الاجتماعية والتنظيمية التي ساهمت في نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بمراسيم زيارة عاشوراء، وتضافر جهودها في مساعدة مئات الآلاف من الزائرين بإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين( عليه السلام)، من دون حوادث تذكر.وأشاد الكاظمي بحسب بيان مكتبه الاعلامي، "بجهود وزارة الصحة في تقديم الخدمات الطبية الى الزائرين، في ظل جائحة كورونا، كما أثنى على الجهود المبذولة في توفير وسائط النقل للزائرين من محافظاتهم الى كربلاء والنجف وبالعكس، كما خصّ بالشكر منتسبي الأجهزة الأمنية التي وفّرت الأجواء الآمنة لأداء مراسيم زيارة عاشوراء، وحماية الزائرين ومجالس العزاء".وقدّم "الشكر لكل الفعاليات الاجتماعية ووسائل الإعلام والمتطوعين والمواطنين، لانضباطهم العالي ومساندتهم القوات الأمنية والوزارات في تنفيذ الخطة الأمنية والخدمية".محمد المرسومي

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