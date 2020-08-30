الحشد الشعبي يعلن نجاح أكبر خطة امنية لحماية “المواكب الحسينية” منذ 17 سنة في ديالى

2020/08/30 | 19:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..

اعلن الحشد الشعبي، الاحد، نجاح اكبر خطة امنية لحماية المواكب الحسينية في ديالى منذ 17 سنة رغم جائحة كورونا.

وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد صادق الحسيني لـ /المعلومة/، إن “تطبيق مضامين خطة يوم عاشوراء الامنية في اقضية ونواحي ديالى من خلال تامين الحماية لـ870 موكب حسيني شاركت بها كل المكونات حققت ناجحا باهرا”، مؤكدا بان “اكثر من الف مقاتل من الحشد شارك في دعم الخطة في 13 قاطع “.

وأضاف، أن “ديالى لم تسجل اي خرق امني رغم كثافة المواكب الحسينية وانتشارها في اغلب مناطق المحافظة رغم جائحة كورونا”، مبينا أن “الخطة هي الاكبر من نوعها منذ 17 سنة بسبب كثافة المواكب الحسينية وانتشارها الواسع”.

وشهدت ديالى اليوم اقام شعائر يوم عاشورا في اغلب الاقضية والنواحي وسط اجراءات امنية مشددة.



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