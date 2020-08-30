وزارة العمل: تشكيل لجنة وزارية تتولى إعداد قاعدة بيانات للعمال الأجانب في العراق

2020/08/30 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد ارتفاع معدلات العمالة الوافدة الى العراق بصورة عامة والإيرانية بصورة خاصة، بسبب وجود مكاتب وشركات وهمية لاستقدام العمالة.

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تشكيل لجنة وزارية تتولى إعداد قاعدة بيانات للعمال الأجانب.



وقال الناطق باسم الوزارة نجم العقابي في تصريح، تم تشكيل لجنة وزارية بطلب من البرلمان، تتولى إعداد قاعدة بيانات للأجانب العاملين في العراق، مضيفا أن اللجنة تتكون من ممثل عن الوزارات والهيئات المعنية بهذا الملف، لتكوين صورة واضحة عن عددهم وأماكن تواجدهم.

وفيما يخص المكاتب الوهمية، أكد العقابي أن هنالك لجنة مشتركة من المخابرات ووزارتي العمل والداخلية، لإغلاق ومحاسبة مكاتب التشغيل الوهمية الخاصة باستقدام العمالة الأجنبية، وتساهم في ابتزاز المواطنين.

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