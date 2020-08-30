الصحة تعلن نجاح خطتها للإسناد الطبي الطارئ لزيارة عاشوراء

2020/08/30 | 19:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، نجاح خطتها الصحية للإسناد الطبي الطارئ لزيارة عاشوراء من حيث اتخاذ الإجراءات الصحية والإرشادات التوعوية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جهودا كبيرة بذلت من دائرة صحة كربلاء المقدسة والجهات الساندة وبإشراف مباشر من قبل وزير الصحة والبيئة، حيث استقبلت المفارز الطبية عشرات الألاف من الزائرين وقامت بفحصهم بالفحص السريع فضلا عن نشر الفرق الطبية للتوعية الصحية وتوزيع الكمامات".

وأضافت، أنها "تتقدم بالشكر والتقديرللجهود الساندة من ملاكات العتبات المقدسة وطبابات الأجهزة الأمنية والحشد والمواطنين المتعاونين والملتزمين بالتعليمات الصحية الصادرة عن الوزارة ومؤسساتها".

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