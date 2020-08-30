“مؤشرات ايجابية جديدة”… “سر عجيب” وراء إرتفاع معدلات الشفاء من كورونا بالرصافة في يومين!

2020/08/30 | 19:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت دائرة صحة الرصافة، اليوم الأحد، وجود أربعة عوامل أسهمت في زيادة أعداد الشفاء من فيروس كورونا، فيما أكدت عدم إمكانية التعايش مع الفيروس، لحين اعتماد لقاح للقضاء عليه.

وقال مدير الصحة العامة في الدائرة، بشار عبد اللطيف، في تصريحات صحفية: إن “أسباب زيادة أعداد الشفاء في عموم العراق يرجع لعوامل عدة، في مقدمتها الملاكات الطبية والصحية، حيث أصبحت لديهم القابلية على التعامل مع جميع المرضى، فضلاً عن دخول أدوية علاجية جديدة، وزيادة وعي المواطنين للتعامل مع المرض”.

وأضاف، أن “العامل الرابع يتمثل بأن الفيروس أصبح أقل حدة مما كان عليه في بداية الجائحة، حسب ما توصل إليه المختصون في مجال الفيروسات”.

ولفت إلى أن “نسبة الراقدين في المستشفيات قليلة، وذلك لأن أغلب المصابين يتم علاجهم وحجرهم منزليا، وعدم مراجعة الدوائر الصحية والمستشفيات المخصصة للعزل، إلا في الحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخل صحي وعناية مركزة”، مؤكدا على “عدم أمكانية التعايش مع كورونا، فالفيروس موجود ومستمر، لحين التوصل إلى لقاح معتمد للقضاء عليه”.

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وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، في بيان إن “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم، 374 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:-– 111 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية• قطاع البلديات الثاني 20 حالة• قطاع النهروان 91 حالة”.وأضاف الساعدي، ان “263 رصدت تحالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية ووزعت كالتالي:-• مدينة الصدر 105 حالة محلة 556, 555, 521, 530, 560, 513, 533, 542, 551, 540, 561, 523, 557, قطاعات 44, 17, 31, 63, 55, الجوادر• الكرخ 24 حالة ضمن المناطق التالية, العامرية حالة واحدة, حي الجامعة 3 حالات, حي العامل حالة واحدة, القادسية حالة واحدة, الدورة 3 حالات, ابو دشير حالتين, العطيفية حالة واحدة, الغزالية حالتين, الحرية حالة واحدة, الحارثية حالة واحدة, حي الحسين حالة واحدة, حي الرسالة حالتين, اليرموك حالتين, السيدية حالتين, الكاظمية حالة واحدة.• الكفاح 4 حالات محلة 111, 113• حي الكيلاني حالتين محلة 143• زيونة 6 حالات محلة 712, 714, 709, 712, 716• الطالبية حالتين محلة 321• شارع فلسطين 8 حالات محلة 508, 503, 505, 506• الحسينية 13 حالة محلة 223, 216, 225, 202, الزراعي, السكلات• الامين 8 حالات محلة 745, 735, 732, 737, 733• الزعفرانية 15 حالة محلة 960, 958, 950, 979, 960, 961, الزراعي• الشعب 11 حالة محلة 357, 330, 341, 335, 315, البنوك• المشتل 12 حالة محلة 729, 728, 726, 725, 751, 719• سبع قصور حالتين قرب المستوصف• العبيدي 8 حالات محلة 763, 765, 760, 721• حي الاطباء حالة واحدة• الرشاد حالة واحدة• الكرادة 5 حالات محلة 909, 905, 902• المدائن 7 حالات الجعارة, الزراعي• الاعظمية حالتين محلة 314• محافظة بابل حالة واحدة المسيب• جسر ديالى حالتين محلة 101• محافظة واسط حالة واحدة• بغداد الجديدة 6 حالات محلة 713, 721, 701,• الوزيرية حالة واحدة• القاهرة 5 حالات محلة 307, 313• البلديات 5 حالات محلة 734, 736, 728• الرئاسة حالة واحدة• حي النصر حالة واحدة الزراعي• ام الكبر والغزلان حالتين التجاوزات• الجادرية حالة واحدة محلة 907• محافظة المثنى حالة واحدة الرميثة”.وأكد، أن “جميع المصابين تم نقلهم الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل في كل مستشفى”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 29794 توفي منهم 1128 للاسف فيما اكتسب الشفاء 23840 ومتبقي قيد العلاج 4826”.ودعا الساعدي، المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

الشفاء: 446 حالة

الوفيات: 5 حالة

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