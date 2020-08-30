الملكة رانيا بإطلالة تحمل توقيعاً سعودياً ..في عيدها الـ50

2020/08/30 | 19:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- تحتفل الملكة رانيا ببلوغها الخمسين في 31 من الشهر الجاري.وقد ظهرت في هذه المناسبة بمجموعة من الصور تمّ نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة تحمل توقيع المصمم السعودي محمد آشي.اختارت ملكة الأردن ثوباً من الكريب باللون الأبيض تزيّن بتطريزات ناعمة وأزرار كثيرة.وبدت في إطلالتها تشعّ أناقة وقوة في الوقت نفسه.وقد […]

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