توتنهام يتعاقد مع المدافع دوهيرتي لأربعة أعوام

2020/08/30 | 19:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

قال نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم، الأحد، إنه تعاقد مع المدافع الأيمن مات دوهيرتي لاعب ولفرهامبتون واندرارز لمدة أربعة أعوام.

ولم يكشف الطرفان عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن النادي اللندني دفع 15 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات لاعب منتخب إيرلندا.

ونقل موقع توتنهام الرسمي على الإنترنت عن دوهيرتي قوله: “أنا في قمة السعادة..



وفخور للغاية بالانضمام إلى هذا النادي الكبير”.

وأضاف: “مع معرفتي بحجم النادي والمدرب لم أتردد مطلقا في قبول العرض والقدوم إلى لندن”.

وتعاقد توتنهام أيضا مع لاعب الوسط الدنمركي بيير-إيميل هويبرغ وحارس المرمى الإنجليزي المخضرم جو هارت، بينما يسعى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتعزيز تشكيلة الفريق قبل أول موسم كامل له على رأس الجهاز الفني.



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