2020/08/30 | 19:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 3 دقیقة

152 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت مديرية المرور العامة، إطلاقها حملة لرصد المخالفات المرورية في المحافظات، كاشفة عن نوع عقوبات السيارات المخالفة والغرامات المالية.

وقال مدير المديرية اللواء زهير الخفاجي في تصريح رسمي تابعه "ديجيتال ميدييا ان ار تي"، اليوم (30 اب 2020)، إن "وزير الداخلية وجه خلال اجتماعه الأخير، برصد المخالفات المرورية، ومنها منع السير دون لوحات، فضلا عن العجلات ذات الزجاج المظلل".

وأوضح اللواء، أن "مديرية المرور ستباشر بإطلاق حملة كبيرة في المحافظات لرصد ورفع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين"، مبينا أن "القانون المرقم 8 لسنة 2019 لم يعط الحق لأي مواطن بتظليل عجلته".

ودعا المواطنين إلى "ضرورة التعاون مع مديرية المرور"، مشيرا إلى أن "غرامة المخالف ستكون 200 ألف دينار قابلة للمضاعفة خلال شهر فتصبح 400 ألف دينار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تكشف عن مقدار الغرامات المالية المترتبة على السيارات 'المظللة' و 'التي لا تحمل ارقاما') نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تكشف عن مقدار الغرامات المالية المترتبة على السيارات 'المظللة' و 'التي لا تحمل ارقاما') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).