جولة جديدة من المباحثات يخوضها وفد كوردستان في بغداد.. وتوقعات بحسم قريب

2020/08/30 | 19:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان قوباد طالباني، الاحد، عن وصول لجنة من وزارة البيشمركة الى العاصمة العراقية بغداد للتباحث حول ملفين.

وقال هورامي في تصريح صحفي، تابعه "ديجتال ميديا ان ار تي" (30 اب 2020)، ان لجنة من وزارة البيشمركة تزور بغداد حاليا للتباحث حول البدء بتدريب قوات البيشمركة، ومسألة المستحقات المالية لتلك القوات في الموازنة الاتحادية العامة.

واضاف هورامي انه قريبا سيزور وفد رفيع من اقليم كوردستان الى العاصمة بغداد غير انه الان غير معلوم من سيرأس الوفد، مشيرا الى ان الوفد سيناقش القضايا الفنية والقانونية المتعلقة بموازنة عام 2020، مؤكدا ان بغداد بدأت بأرسال 320 مليار دينار الى حكومة الاقليم مقابل نصف ايرادات المنافذ الحدودية في كوردستان.

واشار هورامي ان هناك اتفاق مبدئي بين بغداد واربيل حتى نهاية العام الحالي، مبينا ان وفد الاقليم سيذهب الى العاصمة لانهاء المشاكل العالقة بين الطرفين بشكل نهائي.

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