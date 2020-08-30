نائب: لاتقارب يلوح بالأفق بشأن الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات

2020/08/30 | 19:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

اكد ائتلاف الوطنية، الاحد، عدم وجود اي توافق بين الكتل السياسية حول مصير الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، مبينا ان الامر سيطول لشدة الخلافات ولا تقارب يلوح بالأفق.

وقال النائب عن الوطنية نايف الشمري لـ/المعلومة/ ان “الكتل السياسية لازالت مختلفة فيما بينها مابين الدوائر المتعددة والدائرة الواحدة للمحافظة والخيار الثالث بجعل المحافظة الواحدة دائرتين”.

واضاف انه “لايوجد اي تقارب بالرؤى بين الكتل السياسية حتى الان للاتفاق على خيار موحد او اغلبية لتمكين البرلمان من المضي بتمرير قانون الانتخابات”.

واوضح الشمري انه “من المستحيل ان تجرى الانتخابات بالموعد الذي حدده رئيس الوزراء وسط شدة الخلافات مالم يحسم قانون المحكمة الاتحادية وقانون الانتخابات”.انتهى25و

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