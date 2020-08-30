المالية النيابية: اكثر من 240 الف درجة وظيفية بموازنة 2021

2020/08/30 | 19:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عن وجود اكثر من 240 الف درجة وظيفية ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي لـ/ المعلومة /، ان “قانون التقاعد الجديد افرز اكثر من من 240 الف درجة وظيفية وكان من المفترض ان تطلق خلال موازنة 2020 ،الا ان عدم اقرارها عطل ذلك”، لافتا الى ان “تلك الدرجات ستحول الى مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021”.

واضاف ان “القسم الكبير من تلك الدرجات سيخصص لاصحاب الشهادات العليا من الخريجين”، مبينا ان “اطلاق تلك الدرجات متوقف على التخصيص المالي فقط”.

وأكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، ان الموازنة العامة لعام 2020 ستكون مختصرة وستركز على الجانب التشغيلي، فيما اشارت الى ان الموازنة المقبلة ستكون مختلفة.



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