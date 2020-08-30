2020/08/30 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عليان_عليان في الذكرى (19) لاستشهاد أبو علي مصطفى : إرثك الفكري والنضالي زاد لكل القابضين على الجمر في مسيرة الكفاح والتحريرالثوريون لا يموتون أبداً"، هذا العنوان لكتاب مذكرات حكيم الثورة الدكتور "جورج حبش" ينطبق على القادة الوطنيين والقوميين والأمميين ، الذين تركوا بصمات خالده في مسيرتهم الكفاحية ضد الصهيونية والامبريالية ، ومثلما ينطبق هذا العنوان على الحكيم - الدكتور جورج حبش ، فإنه ينطبق بجدارة ع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في الذكرى (19) لاستشهاد أبو علي مصطفى : إرثك الفكري والنضالي زاد لكل القابضين على الجمر في مسيرة الكفاح والتحرير - عليان عليان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في الذكرى (19) لاستشهاد أبو علي مصطفى : إرثك الفكري والنضالي زاد لكل القابضين على الجمر في مسيرة الكفاح والتحرير - عليان عليان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).