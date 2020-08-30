شحن 3 أجهزة بوقت واحد.. جديد سامسونغ

2020/08/30 | 19:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- تشير الأنباء إلى أن شركة سامسونغ تستعد لإطلاق شاحن لاسلكي جديد، بحيث يمكن للجهاز، الذي يُزعم أنه يحمل اسم شاحن سامسونغ اللاسلكي الثلاثي (Samsung Wireless Charger Pad Trio)، شحن (Galaxy Note 20) و(Galaxy Watch 3) و(Galaxy Buds Live) في الوقت نفسه.وشارك المُسرب الشهير إيفان بلاس (Evan Blass) صورة الشاحن عبر صفحته على منصة […]

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