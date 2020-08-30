النقل تصدر توضيحا بشان موضوع الربط السككي مع دول الجوار

2020/08/30 | 19:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت وزارة النقل متمثلة بالشركة العامة للسكك حديد العراق، اليوم الاحد، توضيحا للراي العام بشأن موضوع الربط السككي مع دول الجوار.

وادناه نص البيان التوضيحي الذي تم اصداره من الشركة:-

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