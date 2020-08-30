مؤسسة دجلة تقرر غلق قناة تابعة لها وتعتذر عن خطأ كبير وقعت فيه

2020/08/30 | 19:34 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} قررت قناة دجلة، الفضائية، غلق قناة {دجلة طرب}، في الوقت الذي اعتذرت عن عرض فواصل غنائية في ليلة العاشر من محرم الحرام.





وقالت القناة في بيانها إن "مؤسسة دجلة للاعلام تأسست وفق المبادى الوطنية والمهنية ملتزمة بان العراق خط احمر لايمكن النقاش فيه واعتمدت مفهوم الاحترام الكبير والحقيقي لكل المرجعيات الدينية في العراق ولكافة الاديان".

واضافت: "كما كانت صوتا صادحا لكل الاحرار ونقل صوتهم وتطلعاتهم عبر منبرها الاعلامي ولم نتاخر في تدعيم الخطاب الحكومي المعتدل وصولا لبناء دولة نفتخر بها جميعا.



كما تواجدنا في كل معارك الشرف والتحرير ضد الارهاب عبر مواكبة القوات الامنية والحشد الشعبي ونقلنا حجم التضحيات بكل فخر واحتفلنا بالنصر العظيم على وحوش الارهاب الداعشي".

وتابعت: "ناتي اليوم في هذا البيان والتوضيح لنؤكد باننا نستمد من رسالة الامام الحسين علية السلام وواقعة الطف ترسيخ مبدا الحرية والاصلاح والاستمرار برسالة الشجعان وبناء الوطن ، كما نود ان نوضح للجميع بان ماحدث ليلة عاشوراء لم يكن مقصودا ابدا وانما هناك ادارة مستقلة لقناة دجلة طرب وهي لاتتبع سياسة قناة دجلة الرئيسية وبالتالي حدث استمرار بث برامج القناة كما في باقي الايام دون تثبيت خصوصية هذه الليلة الحزينة والمفجعة والتي نقدر عاليا حجم الحزن وحرارة الدموع فيها".

وبينت: "لذا وانطلاقا من مبدا الوطنية والمهنية نقدم هذا التوضيح مصحوبا باعتذار لكل المؤمنين في العراق ، كما سيتم غلق القناة موقتًا احتراما لعظمة المناسبة ولمشاعر الجميع وسيتم اتخاذ اجراء اداري جوهري في موضوع ادارة القناة التي تتبع الى موسسة دجلة للاعلام ، حرصا منا على الحفاظ على السلم الاهلي والتماسك المجتمعي".





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