النقل توضح للراي العام تفاصيل الربط السككي مع دول الجوار

2020/08/30 | 19:34 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} اوضحت وزارة النقل متمثلة بالشركة العامة للسكك حديد العراق، الاحد، للراي العام تفاصيل موضوع الربط السككي مع دول الجوار.





وذكرت الوزارة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الشركة العامة لسكك حديد العراق هي شركة حكومية واحدى تشكيلات الوزارة وتسعى دائما للارتقاء بمستواها وتعظيم مواردها وتحويلها الى شركة رابحة اسوة ببقية شركات الوزارة من خلال استغلال شبكة خطوط السكة الممتدة الى معظم مناطق العراق، وتسعى كذلك الى فتح منافذ تسويقية، نظراً لما تسببه ميناء مبارك في الكويت من اثر سلبي على الملاحة العراقية ولعدم اكتمال انشاء ميناء الفاو الكبير لحد الان".

واضافت، ان" موضوع الربط السككي مع الكويت وايران غير مطروح في الوقت الحاضر وان الشركة عملها فني ومهني بحت وان الربط مع دول الجوار هو قرار سيادي يقع ضمن اختصاص الجهات السياسية العليا متمثلة بمجلسي الوزراء والنواب في العراق".

ونفت الوزارة في بيانها" وجود اي اتفاقية للربط السككي مع الكويت، وان ما موجود هو دراسات فقط"، مؤكدة" ربطها مع ايران بحسب مذكرة تفاهم وقعت خلال فترة الحكومة السابقة".

وفاء الفتلاوي

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