ضبط وكر سري لإرهابيي داعش وبداخله 6 صواريخ بحملة دهم غربي الانبار  

2020/08/30 | 19:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أفاد مصدر أمني، الاحد، بالاستيلاء على وكر سري لإرهابي داعش وبداخله 6 صواريخ بحملة دهم وتفتيش غربي الانبار .

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “القوات الامنية نفذت حملة دهم وتفتيش استهدفت منطقة صحراء قضاء عنه غربي الانبار، اسفرت عن تدمير وكر لخلايا بقايا عصابات داعش الاجرامية “.

وأضاف، ان “القوات الامنية عثرت خلال عملية تفتيش الوكر على 6 صواريخ محلية الصنع”، مبينا ان “الوكر يستخدمه داعش الاجرامي في عمليات التخفي والاختباء عن انظار القوات الأمنية”.



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