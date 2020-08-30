حالة الطقس ليوم الإثنين

2020/08/30 | 19:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يعلن تشكيل لجنة تحقيقية عليا تختص بقضايا الفساد

اعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية، فيما أعلن إنهاء المرحلة الأولى من تقصي حقائق الانتهاكات ضد متظاهري تشرين الأول.

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