“اقوال جديدة” تحسم جدل الربط السككي بين العراق والكويت: الموضوع يعود لـ”جهات اخرى”!

2020/08/30 | 19:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اصدرت الشركة العامة للسكك الحديدية في العراق، اليوم الاحد، بياناً اوضحت فيه مشروع الربط السككي مع الكويت، مبينة انه لايوجد اي اتفاق وانما مجرد دراسات اجريت مع الكويت، وبالنسبة لايران فهناك مذكرة تفاهم فقط بين البلدين .

وقالت الشركة في بيانها، ان الموضوع يعود الى جهات اخرى اسمتها بـ”السياسية” كمجلس الوزراء ومجلس النواب، مشيرة الى ان عملها فني ومهني بحث وليس له علاقة بتوقيع الاتفاقيات بهذا الصدد.

وهذا النص الكامل للبيان:

وعلق وزارة النقل العراقية، في تصريحات لها يوم الجمعة 24 تموز 2020، تعد بمثابة “التطمينات”، قائلة: ان مشروع الربط السككي مع إيران “لن يستخدم تجارياً”، مؤكدة ان هناك دراسات بشأن مدى تأثير هذا الربط على الموانئ العراقية ومدى انتعاش الموانئ الإيرانية ،وستدرس هذا المشروع وزارات التجارة والتخطيط والنقل ووزارة الخارجية ،ومن ثم يُتخذ قرار بشأن الاستخدام التجاري.

يقف #العراق على رأس الهرم في منطقة الشرق الأوسط إقتصادياً وجيوسياسياً، هناك إغراءات صينية وضغوط أمريكية، مشروع الربط البحري – السككي، مقابل مشروع الشام الجديدة، وهو ذات الصراع الذي يجد صداه في الداخل السياسي، بين شيعة الصين وشيعة أمريكا.

— Firas Elias فراس إلياس (@FirasEliasM) August 30, 2020

وأضافت ان المشروع في البداية سيكون فقط للمسافرين وسيمرُّ في محافظات البصرة وذي قار وميسان والمثنى، مبينا ان الوزارة لديها مشروع موقع قديم يمتدُّ من الشلامجة إلى البصرة بطول (32) كيلومتراً ،ويمر بأماكن عديدة فيها ألغام وأراضي مستملكة، فيما لفتت انه يمر فوق شط العرب بحدود كيلومتر واحد،وأن إيران تعهدت ببناء هذا الجسر على مسؤوليتها ،لكن الفتحة البحرية ستشيدها وزارة النقل.

الشعب العراقي يرفض الربط السككي مع الكويت لانهاء مشروع ميناء الفاو بعد ان باع هادي العامري والمالكي وهوشيار زيباري ومجموعة من انواب قناة خور عبدالله العراقية للكويت مقابل رشوة 50 مليون دولار واصبحت الان كويتية .وكذلك الشعب يرفض الربط السككي مع ايران الارهاب.متى تصبح عندكم غيره؟!

— Saad al-Kanani (@zssdsd) August 29, 2020

واوضحت: هناك خلافاً مع الجانب الإيراني على موضوع الحدود في الشلامجة ،وتوجد مباحثات وكتب رسمية بين وزارة الخارجية والجانب الإيراني، مبيناً أن الوزارة لا تستطيع البدء بالمشروع ،إلّا بعد أن يتم التفاوض وحسم الموضوع العالق هذا بين البلدين.

ستكون نهاية العراق وسيتحول هذا البلد العظيم لمحطة ترانزيت وشعبه العريق مجرد خدم للأخرين أذا لم نواجه

⁃الربط السككي مع الكويت ⁃الربط السككي مع أيران -أنبوب نفط البصرة-العقبة ⁃الربط الكهربائي مع الخليج

البديل ميناء الفاو-كهرباء عراقية-أتفاقيات مع الغرب والصين .

— محمد الوادي (@sfer661) August 27, 2020

وكانت وزارة النقل، قد أكدت في وقت سابق ايضا، سعيها لربط العراق بشبكة سكك حديد مع أوروبا، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد تطوير الربط السككي مع تركيا، لكي تكون عمليات النقل متواصلة لنقل المواد من الموانئ الى تركيا ثم إلى أوروبا ومن الجانب الغربي بإتجاه سوريا وطرطوس والبحر الأبيض المتوسط ،ومن الجانب الشرقي إلى إيران .

هذا هو سبب استقتال #الكويت على الربط السككي مع #العراق ج١ يتبع👇🏻 pic.twitter.com/ySxUvHE8W6

— Falcon Iraq (@Falcon_Iraq) August 26, 2020

كما استبق الجميع، مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، وافصح عن قرب انطلاق مشروع الربط السككي بين ايران والعراق عن طريق الشلامجة، في أولى الخطوات العملية لتفعيل الاتفاقيات بعد انتهاء رحلة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى طهران، وفقاً لتغريدة له على تويتر.

مستشار الأمن الوطني العراقي شنو علاقته بموضوع ربط سككي بين العراق وإيران؟يعني لو رابطيه ويه السعودية هم چان غرّد بنفس الهمّة؟معقولة مهمام مستشار الامن الوطني تغيّر وإحنة مندري لو شنو؟

وبالمناسبة..القطار اللي يدخل وشايل فضلات ايرانية فراح يطلع وشايل اموال عراقيةوتذكروا حچايتي pic.twitter.com/FiY7DN6Np6

— Diyar Medhat (@DiyarMedhat) July 23, 2020

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