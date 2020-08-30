بعد انتهاء زيارة عاشوراء.ممثل المرجعية العليا يوجة رسالة الى الحشد الشعبي

2020/08/30 | 19:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_كربلاءوجه ممثل المرجعية الدينية والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية عبد المهدي الكربلائي، الاحد، بالشكر لالوية الحشد الشعبي المشاركة في تأمين زيارة عاشوراء، مؤكدا ان الحشد ما زال على عهده في اكمال مسيرة الجهاد.وقال الشيخ الكربلائي في رسالة وجهها الى الحشد الشعبي وأطلعت عليها أين نيوز، :"الى المجاهدين الأبطال من الوية الحشد الشعبي التي شاركت بإحياء مراسم عاشوراء، عظم الله اجوركم وشكر سعيكم، ما زلتم يا اخواني على عهدكم في اكمال مسيرة الجهاد فمن قبل جاهدتم وضحيتم لحفظ العراق وشعبه ومقدساته واليوم تجاهدون في حفظ مراسم عاشوراء والمعزين وامن المدينة المقدسة”.واضاف، ان “هذا الجهاد الذي اختصكم الله فهنيئا لكم بما واسيتم به ال البيت الاطهار”.

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