العراق.. مسؤول صحي يحدد 4 عوامل ساهمت في رفع معدل الشفاء من كورونا

2020/08/30 | 19:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت دائرة صحة الرصافة، الأحد، عوامل عدة أسهمت في زيادة أعداد الشفاء من فيروس كورونا المستجد في عموم محافظات العراق.

وقال مدير الصحة العامة في الدائرة، بشار عبداللطيف، في تصريح لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (30 آب 2020)، إن "أسباب زيادة أعداد الشفاء في عموم العراق يرجع لعوامل عدة، في مقدمتها الملاكات الطبية والصحية، حيث أصبحت لديهم القابلية على التعامل مع جميع المرضى، فضلا عن دخول أدوية علاجية جديدة، وزيادة وعي المواطنين للتعامل مع المرض".

وأضاف عبداللطيف، أن "العامل الرابع يتمثل بأن الفيروس أصبح أقل حدة مما كان عليه في بداية الجائحة، حسب ما توصل إليه المختصون في مجال الفيروسات".

وتابع المسؤول الصحي، أن "نسبة الراقدين في المستشفيات قليلة، وذلك لأن أغلب المصابين يتم علاجهم وحجرهم منزليا، وعدم مراجعة الدوائر الصحية والمستشفيات المخصصة للعزل، إلا في الحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخل صحي وعناية مركزة".

وأشار عبداللطيف، إلى "عدم أمكانية التعايش مع كورونا، فالفيروس موجود ومستمر، لحين التوصل إلى لقاح معتمد للقضاء عليه".

وكانت وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق من اليوم الاحد، تسجيل 3860 حالة شفاء يقابلها 3731 أصابة جديدة و68 وفاة خلال 24 ساعة الماضية في عموم محافظات العراق.

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